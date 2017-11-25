В Смоленске сбитая сова поправилась и атакует людей

Сова, сбитая автомобилем в Смоленске, начала выздоравливать и атаковать людей. Об этом её новая хозяйка сообщает в группе "ВКонтакте" "Забота о животных".

Горожанка обнаружила пострадавшую птицу на улице Ломоносова и с тех пор приняла обязанности по её опеке. Ветеринары диагностировали у совы различные инфекции, трещины в грудном отделе позвоночника, проблемы с кишечником и воспаление печени. Лечение потребовало существенных финансовых средств. К счастью, неравнодушные земляки помогли девушке собрать необходимую сумму на реабилитацию.

После медицинской помощи сова постепенно встает на ноги, хоть после паралича они ещё не вполне ей подчиняются. Пользуясь крыльями и относительной свободой, она активно летает по дому, крушит предметы, бросается на гостей и мешает спать по ночам. Во время кормежки хищница самостоятельно убивает живое угощение. С этим возникла очередная проблема. Владелица совы вновь обратилась к смолянам. На этот раз - с жалобой на дефицит мышей, необходимых для вскармливания. Грызунов пока нет в продаже. Девушка утверждает, что их хорошо заменят суточные цыплята, и просит поделиться ими.