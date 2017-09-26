В Нижегородской области семья с младенцем отравилась газом‍

Ночью 7 апреля в Нижегородской области семья с младенцем и еще одним маленьким ребенком отравилась угарным газом‍. По данным регионального Следственного комитета, инцидент зафиксирован в Кулебакском районе, в селе Мурзицы.

Стало известно о несчастном случае, который произошел с семьей в Нижегородской области. Как сообщает источник в правоохранительных органах, произошло отравление газом. Вечером семья из 36-летнего мужчины, 27-летней женщины, а также 5-летней девочки и двухмесячного младенца находились в своей квартире. Они проживали в трехэтажном многоквартирном доме. Ночью женщина заметила, что один из ее детей потерял сознание. Из-за этого она вызвала бригаду медиков на дом, однако открыть дверь не успела.

Когда сотрудники скорой помощи все же вошли в квартиру, они увидели, что вся семья находится без сознания. Привести в чувство удалось женщину и детей, мужчина же погиб.

Согласно предварительной версии полиции, произошел сбой с дымоходом. Газ, которым пользовались жители дома, возвращался обратно в квартиру, из-за чего и произошла трагедия.