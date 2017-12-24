В Новосибирске очевидцы сняли на видео жестокое обращение медсестры с младенцем-отказником

Посетители Новосибирской городской больнице сняли на видео, как медсестра с жестокостью проводит процедуры с малышами, от которых отказались родители. Запись они опубликовали в социальных сетях.

На видеоматериале можно заметить, как сотрудница медицинского учреждения грубо и небрежно бросает младенца на поверхность. Очевидцы утверждают, что инцидент произошел во время ЭКГ. Свидетели также отмечают, что из палаты с отказниками нередко можно услышать детский плач.

В то же время видео не дает оснований для обвинения медперсонала. Качество видеоролика достаточно плохое. Действия медсестры видно из глубины коридора и через стекло двери. Очень трудно даже разглядеть лицо человека в комнате.