В Саратове ледяная глыба рухнула на автомобиль и отправила водителя в больницу

6 апреля в Саратове крупная глыба льда сорвалась с крыши дома №83 по Новоузенской улице, попала на автомобиль Lada Vesta и сильно травмировала водителя. Об этом сообщили очевидцы.

По словам источников, на крыше транспортного средства образовалась вмятина глубиной около 20 сантиметров. Отдельные куски помяли багажник и капот, разбили лобовое стекло. Из-за поврежденной крыши повредились элементы внутреннего интерьера и более не закрываются двери.

Владелец автомобиля в момент инцидента находился в салоне, а потому получил травмы головы. Его госпитализировали в больницу. Кроме него пострадали также автомобили, припаркованные поблизости. Части наледи рухнула на кровлю балкона 6 этажа и сломала её.

Свидетели проинформировали об угрозе падения ледяных осколков сотрудников управляющей компании "Мегаполис". По словам горожанки, на следующий день неизвестные очищали крышу здания, работая без спецодежды, страховочных мер и ограждения зон падения. В результате их действий кусок льда проломил кровлю у входа в подвал. Никаких разрешений по требованию жильцов эти люди предоставить не смогли.