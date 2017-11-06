В Миассе мужчина с "мачете" порезал таксиста из-за женщины

8 апреля в Миассе мужчина бросился на таксиста и ранил его крупным ножом из-за женщины. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.

По информации источников, потасовка произошла около 9 часов. Водитель такси попытался вступиться за женщину на улице Богдана Хмельницкого. На его действия агрессивно отреагировал неизвестный злоумышленник с "мачете". В итоге защитник получил серьёзные ранения.

За пострадавшим приезжала бригада "скорой помощи", которая увезла его с израненными руками. Ситуацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Правоохранители утверждают, что участники вероятного преступления задержаны и транспортированы в полицейское отделение. Сотрудники полиции общаются с ними и выясняют обстоятельства. Они намерены проверить инцидент и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители ведомства добавили, что пока неизвестно, использовал ли подозреваемый холодное оружие, будь то мачете, нож или что-то другое.