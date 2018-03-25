Житель Судака пытался зарезать собеседника из-за разногласий по числу смертей в Кемерово

В крымском городе Судак пожилой мужчина едва не зарезал собеседника, который не соглашался с его позицией о реальном числе погибших в недавней кемеровской трагедии. Такие данные опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации источника, два товарища 52 и 65 лет вместе смотрели выпуск телевизионных новостей. Ведущий заявил с экрана официальные данные о погибших в сгоревшем кемеровском ТРК "Зимняя вишня". Власти подсчитали, что 25 марта умерло 64 человека. 41 из них - дети.

Один из горожан принял на веру объявление из телевизора, а его собеседник начал спорить, ведь некоторые источники сообщали о сотнях мертвых тел. Между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате один из них схватил нож и ударил знакомого в спину. Спустя время товарищи помирились и решили никому об инциденте не сообщать. Однако утром, когда, состояние пострадавшего ухудшилось крымчанам пришлось обратиться в "скорую помощь".