В праздник Пасхи по Томску гулял голый мужчина с ножом

8 апреля, в праздник Пасхи, на улицах Томска был замечен голый мужчина, который гулял с ножом в руках. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы, странный мужчина уже задержан полицией.

Как сообщается, 8 апреля в Томске прохожих пугал мужчина, который гулял по улице Большая Подгорная полностью раздетым. В его руках был нож, что весьма встревожило горожан. В социальных сетях местные жители рассказали, что мужчину уже задержали. В каком он находился состоянии и был ли он вменяемым – не известно.

В региональном УМВД сообщили, что голый мужчина, гуляющий по городу с ножом, был задержан. О нем полиция узнала от местных жителей, которые рассказали об асоциальном прохожем. Сейчас полиция передала задержанного мужчину в одно из медицинских учреждений города. Куда отправили мужчину и успел ли он кого-то ранить, пока что не уточняется.