Жители Новосибирска обнаружили вмерзший в снег труп младенца

8 апреля жители Новосибирска нашли в на территории Остябрьского района тело мертвого младенца, который крепко вмерз в снег. Так объявила пресс-служба областного ГУ МВД.

Около 8 часов утра труп малыша заметил мужчина, который гулял по микрорайону "Золотая Нива". Он совершил находку у дома №212 по улице Бориса Богаткова и тут же сообщил эту информацию полицейским.

Сотрудники полиции тут же отправились по указанному адресе при поддержке районного отдела Следственного комитета. Правоохранители начали проверку в связи с возможным убийством. В региональном СУ СК заявили, что для раскрытия подробностей смерти следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Вскоре они планируют выяснить личность умершего новорожденного и его родителей. Ведомство пока не сообщает пол и предположительный возраст погибшего.