Бастрыкин назвал причиной пожара в Кемерово китайские кубики

Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин провел лекцию на юридическом факультете СПбГУ. Во время речи 7 апреля он назвал причину трагического пожара в Кемерово: закупку китайских кубиков.

25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" произошел пожар. В результате возгорания и множественных нарушений пожарной безопасности, погибли 64 человека, большая часть которых - дети.

Алекандр Бастрыкин в качестве преподавателя рассказал студентам открытые экспертами подробности происшествия. Установлено, что эпицентром пожара стала детский игровой зал. Точнее, зона с мягкими кубиками. Искра из высоковольтного кабеля, питающего соседнее помещение с игровыми автоматами, попала на синтетические предметы и моментально их воспламенила.

Легковоспламеняемость кубиков Александр Бастрыкин объяснил их низким качеством. По его информации, хороший кубик из США стоит в среднем 120 долларов, а из Китая - по 20 центов. Цена сказалась на качестве материала, который быстро загорелся и привел к смертям.