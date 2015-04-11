Омские дети вынуждены ходить в школу по затопленному тоннелю

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Омск» пользователь интернета опубликовала пост, в котором пожаловалась на затопленный туннель на улице Стрельникова. Как заявила женщина, это был единственный проход, по которому дети могли попасть в школу.

Альтернативный путь – перебегать дорогу с интенсивным движением и без пешеходного перехода. Также жительница Омска пожаловалась на то, что она обращалась во все возможные инстанции, но это не дало никакого результата. В туннеле уже много лет не горит свет, что особенно опасно в зимний и осенний период.

Пользователи интернета разделились во мнениях. Одни поддержали женщину и посоветовали ей жаловаться на коммунальные службы в прокуратуру. Другие выразили своё недоумение и заявили, что туннель является служебным и не предназначен для того, чтобы по нему ходили люди. Они также заявили, что недалеко от него есть пешеходный переход, а женщина искажает информацию.