Токсиколог рассказал причину «чудесного» выздоровления Скрипалей

Издание Sky News опубликовало мнение эксперта-токсиколога, раскрывшего причину «чудесного» выздоровления отравленных Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению специалиста, им ввели универсальное противоядие.

Как заявил эксперт, помочь Скрипалям выжить смог специальный антидот, который по своей сути является универсальным противоядием. Токсиколог из Университета Лидса заявил, что жизнь отравленных экс-полковника ГРУ и его дочери спасли врачи, которые сумели вовремя ввести им данное вещество.

По мнению эксперта, Скрипаль и его дочь были отравлены не «Новичком», так как на этот яд сыворотка не действует. Для такого вещества еще не создали противоядия, и все указывает на то, что их отравили другим газом.

Если же их отравление связано с «Новичком», то сыворотка могла помочь их организмам вернуться к жизни, но яд так и остается в них. Избавиться от яда Скрипалям поможет помощь медиков, которые будут обеспечивать их организмы силами бороться с газом. Эксперт также высказал свое мнение о том, что если Скрипалей отравили «Новичком», то их специально ввели в искусственную кому, которая и спасла их от смерти. Благодаря сыворотке, их вернули к жизни, теперь им предстоит долгая реабилитация.