В ночь на Пасху в Петербурге пьяные школьники влезли на крышу Эрмитажа

СМИ сообщили, что в ночь на 8 апреля, праздник Пасхи, в Петербурге группа школьников влезла на крышу музея Эрмитажа по трубе водостока. Четверо школьников, именующих себя руферами, забрались на крышу ради красивых кадров и популярности в Сети.

По данным из СМИ, один из подростков, который залазил на крышу Эрмитажа, был пьяным. Подтверждений этому не предоставлялось, а в администрации музея инцидент пока не комментировали.

Группа подростков, которые ведут свой канал на YouTube и показывают свои путешествия на крыши разных зданий, решила забраться на музей Эрмитаж. На крышу школьники влезли по трубе водостока, установленной вдоль фасада здания.

По информации от журналистов, охрана музея не ожидала ночный гостей и не сразу отреагировала на руферов. Подросткам удалось сбежать, но издания уже установили, кто является нарушителями. Одними из них является некий пользователь Instagram, который буквально три дня назад показал снимок с крыши Мариинского дворца. Школьники активно «покоряют новые высоты» и делятся отчетами своих «достижений» в Сети. Многие пользователи риск считают неоправданным и незаконным.