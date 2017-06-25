Двух дельфинов с резанными ранами прибило к берегу у Севастополя

В бухте Севастополя на берег выбросило двух мертвых дельфинов-азовок со страшными резаными ранами. Об этом СМИ рассказали очевидцы.

Сейчас обстоятельства гибели морских животных расследуют волонтеры экологических организаций. Свет на ситуацию должна пролить запланированная экспертиза в городской лаборатории.

Одна из горожанок поделилась с журналистами, что погибшие оказались самцом и самкой. Некрупные особи очутились на берегу неподалеку друг от друга. По её словам, у самки отсутствовал хвост, был вспорот живот и поврежден плавник. Крымчанка Наталья Федорова считает, что они погибли из-за действий человека.

Рыбак Андрей Меркулов поддерживает версию о причастности людей. Он предполагает, что азовки случайно попали в рыбацкие сети, задохнулись в них, а затем были попросту сброшены в воду людьми, которые вытащили снасти. По информации Андрея Меркулова, самка была беременной.

В севастопольском дельфинарии рассказали, что подобных случаев нужно избегать при помощи гидролокационных излучателей, отпугивающих дельфинов. Также стоит забрасывать сети со специальными волокнами, которые отражают сигналы млекопитающих и предупреждают их об опасности. Однако мелкие рыболовы зачастую не могут купить такие приспособления из-за их дороговизны.