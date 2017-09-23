В Ставрополе в день Пасхи в ужасном ДТП погибла женщина

8 апреля, в праздник Пасхи, в Ставрополе случило серьезное ДТП, в котором погибла женщина. На городском перекрестке столкнулись авто ВАЗ-2109 и автобус ПАЗ, женщина-пассажир легковой машины умерла от травм, полученных в аварии.

Как сообщается, возле магазина «Лента», расположенного на перекрестке в городе Ставрополе, столкнулись легковая машина и автобус. Сильный удар привел к тому, что ВАЗ-2109 был сильно смят, в салоне машины находились люди.

Из-за столкновения женщина-пассажир, сидевшая в легковой машине, получила сильные травмы и скончалась. Мужчина, который также находился в авто, был серьезно травмирован и его отвезли в больницу.

Очевидцы рассказывают, что на месте происшествия уже работают эксперты и спасатели. Труп женщины они увидели уже упакованным в мешок, рядом с ним стояла, предположительно, сумка погибшей.

Сейчас на перекрестке работают сотрудники ГАИ, они выясняют обстоятельства аварии и регулируют движение транспорта, чтобы избежать еще одного ДТП. Детали и более точная информация о причинах аварии и количестве жертв уточняется.