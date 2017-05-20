В Перми около детской больницы после потепления нашли шокирующие находки

В социальной сети житель Перми поделился фотографией, которая показала шокирующие находки у детской больницы на улице Петропавловской. Горожане были шокированы.

Аноним выложил кадры, на которых можно увидеть ужасную свалку под окнами детской больницы. С наступлением потепления огромное количество бутылок из-под шампанского и этилового спирта вызывают возмущение у местных жителей.

В комментариях к записи мнения горожан разделились на два лагеря. Одни считают, что виноваты в таком беспорядке врачи, которые злоупотребляли алкоголем и выбрасывали бутылки через окно. Другие же начали утверждать, что в наше время многие дети выпивают, а бутылки выбрасывали в снег, чтобы их никто не обвинил в пьянстве.

Всё равно шокирующая находка расстроила горожан, которые постыдили виновников.