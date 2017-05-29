Жители Ластолы избежали смерти в пожаре благодаря домашним псам

6 апреля домашние собаки из деревни Ластола Архангельской области спасли местных жителей от смерти в огне и дыму. Об этом СМИ рассказала одна из пострадавших.

Утром хозяйку одного из деревенских домов разбудил громкий лай дворовых псов. Вскоре она увидела большое скопление дыма под потолком и поспешила покинуть здание. Оказалось, что соседи также услышали питомцев и уже вызвали пожарных волонтёров из АДПК РОССОЮЗСПАСа МО «Островное», которые приняли на себя ответственность за пожарную безопасность в населенном пункте.

Добровольцы получили в подмогу муниципальные транспортные средства, а также сотрудников поста поста ПЧ-71 из села Вознесенье. В итоге специалисты потушили пожар, возникший в двухквартирном доме. К сожалению, огонь практически полностью уничтожил квартиру, принадлежащую многодетной семье из восьми человек. Теперь им негде жить. Однако никто из жертв урона для здоровья не получил. Специалисты предполагают, что возгорание произошло из-за неполадок в электрическом котле.