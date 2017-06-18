В Москве неизвестный обстрелял подростка из "травмата"

В юго-западной части Москвы неизвестный злоумышленник серьезно травмировал подростка. Об этом 8 апреля уведомила пресс-служба столичного Главного управления МВД.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером у дома №15 по улице Миклухо-Маклая. Предполагается, что неустановленное лицо атаковало несовершеннолетнего пострадавшего и ранило его из травматического пистолета.

Вскоре после происшествия раненного юношу госпитализировали и начали оказывать медицинскую помощь. Тем временем полицейские проверяют обстоятельства ранения и определяют подробности происшествия.