В Екатеринбурге неизвестные подкидывают яйца, из-за чего жители боятся, что на них наводят порчу

Жители Екатеринбурга рассказали, что находят на подоконниках куриные яйца. Они опасаются, что это делается для того, чтобы навести порчу.

В группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, на которой видно, как семейная пара кладет яйца у окна одного из жильцов. Автор ролика попросил отозваться тех, кто знает этих людей. Сами яйца он обнаружил на уличном цветнике яйца, когда поливал растения в детской комнате. После этого он решил посмотреть запись с видеокамеры, и увидел, кто преподнёс ему такой «подарок». После этого он поискал информацию и узнал, что подобное делается для наведения порчи. Администрация группы рассказала, что это не первое подобное обращение от пользователей Сети, до этого было 4 подобных сообщения.

В комментариях поспешили отметить, что возможно это просто поздравление с Пасхой. Другие полагают, что яйца просто некуда было выкинуть, вот их и пришлось положить у окна. Подписчики группы утверждают, что не стоит искать в этом нечто негативное и обращать усиленное внимание.