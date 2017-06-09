Пожар в Нижнем Новгороде вдохновил горожан к переменам

В социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост о пожаре в старом нежилом доме на улице Белинского. Автор сообщения решил узнать мнение местных жителей о переменах в Нижнем Новгороде.

Как сообщает очевидец, пожар начался в старом заброшенном доме на улице Белинского. Причина пожара неизвестна, однако вызывает недоумение, учитывая то, что горит второй этаж здания.

Автор публикации решил воспользоваться моментом и поинтересоваться у горожан, как они относятся к развитию города. Был устроен опрос, благодаря которому стало известно, что большинство жителей согласны на снос старых деревянных домов и строительство новых в Нижнем Новгороде. Один из пользователей отметил, что это хороший показатель, так как городу необходимо развиваться, ведь мы живём уже не в XIX, а в XXI веке.

Однако нашлись и защитники истории города. Они утверждали, что нужно сохранять «архитектурные памятники», а не уничтожать их и строить огромные 40-этажные башни.