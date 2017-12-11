В Ульяновске живодеры сняли с собаки скальп и отрезали ей ухо

В Ульяновске бездомная собака стала жертвой живодеров, животное попало в руки к неизвестным, которые попытались снять с ее головы скальп и отрезали ей ухо. Полуживого пса нашли школьники, сейчас за его жизнь борются ветеринары и волонтеры.

Как сообщается, 5 апреля в Ульяновске школьники нашли окровавленного пса. У собаки было отрезано ухо, а с части головы снят скальп. Весь пес был в крови, его сильно избили и изранили ножом. Дети позвонили по номеру 112 и не оставили собаку в беде.

Волонтеры отвезли собаку к ветеринарам. От боли пес не мог даже выть, к людям он относился с осторожностью, но сильно противиться не стал. Медики сообщили, что над собакой жестоко поиздевались живодеры. Все ее тело были изрезано ножом, одно ухо полностью отрезали, а второе – сильно травмировали. У несчастного пса насквозь рассечена лапа, сильно повреждены мышцы и связки. С части головы живодеры сняли скальп.

На помощь собаке, которую назвали Фортис, волонтеры уже собрали нужную сумму денег. Неравнодушные жители города помогают псу лекарствами и всем необходимым. Сейчас собака ждет операций, ей предстоит очень долгая реабилитация.