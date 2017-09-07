В Подмосковье учительница забеременела после отношений с 15-летним учеником

В подмосковном городе Хотьково началась проверка интерната следственным комитетом. Причиной для этого стала беременность педагога от одного из учеников.

Своё начало история получила ещё в 2010 году. Учительница истории Людмила Новикова обратилась в полицию с заявлением о том, что педагоги имеют интимные связи со своими подопечными. Однако правоохранительным органам не удалось найти доказательств словам женщины. После этого учительницу уволили, но её удалось восстановиться на работе благодаря судебному иску.

Недавняя проверка интерната раскрыла, что 40-летний психолог забеременела от одного из учеников. Но и это не послужило поводом для заведения дела, так как ученику исполнилось 18 лет и они состоят в официальном браке. Людмила Новикова начала утверждать, что интимные связи между парнем и психологом начались тогда, когда ему было 15 лет.

Учительница истории рассказала, что как минимум одна из учениц интерната беременна. Неизвестно, кто является отцом будущего ребенка, возможно один из подопечных интерната.

Следственный комитет ведет проверку и ищет свидетелей, способных доказать, что в учебном заведении происходят неправомерные действия.