Аэропорт за 6 млрд рублей в Перми стал трещать по швам

В Сети появились неожиданные снимки недавно построенного аэропорта города Пермь. На фотографиях видно, что в некоторых местах уже успели появиться трещины.

«Вроде новый аэропорт, а уже трещины…», - с такой подписью был опубликован ряд фотоснимков в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». На них отчетливо видно, что здание успело пойти трещинами. По их характеру непонятно, коснулись повреждения только отделки, или они возникли из-за проблем с фундаментом.

Стоит отметить, что на строительство было затрачено около 6 миллиардов рублей, а общая площадь здания составляет 29 тысяч квадратных метров.

Фотографии были восприняты пользователями Сети крайне негативно, обвинив строителей в халатном подходе к работе. Однако нашлись и те, кто выступил в их защиту, отметив, что здание просто даёт усадку, и ничего странного в этом нет. Другие высказались о том, что трещины могли возникнуть только в гипсокартоне, который является отделочным материалом. Опасения интернет-аудитории вызывает только возможность того, что фундамент здания был заложен неправильно.