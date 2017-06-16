Телефонные боты зазывали на митинг в Красноярске

Прошёл очередной митинг в Красноярске «Чистое небо», который был посвящён экологии. Жителей буквально вытаскивали из домов.

В Красноярске был организован митинг, посвященный защите экологии «Чистое небо». Местных жителей возмутила назойливость организаторов. Они утверждали, что им звонили посереди ночи и напоминали о событии.

Однако люди стали ещё больше выражать недовольство, когда им сообщили, что за организацию митинга отвечали роботы. Горожане считают, что противозаконно беспокоить их по ночам и навязывать чужие мысли и желания. Они также считают, что активисты не добьются успеха, так как власти не слушают народ.