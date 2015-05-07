В Иванове ремонт автокрана закончился для мужчины потерей глаза

В Иванове 42-летний мужчина ремонтировал автокран и остался без глаза, в его глазное яблоко отскочило зубило. В СУ СКР по Ивановской области сообщили о возбуждении уголовного дела.

По данным, мужчина ремонтировал автокран. Работник одной и коммерческих фирм города применил во время ремонта зубило. Внезапно, инструмент отскочил и с большой силой попал в глаз мужчины.

Зубило сильно повредило глазное яблоко мужчины, от чего тот фактически лишился глаза. В СК установили, что мужчина работал с нарушениями. По этому поводу следователи уже возбудили уголовное дело.

Как оказалось, мужчину допустили к работе без обучения. Ему также не выдали специальные вещи, которые смогли бы защитить его от потери глаза. Мужчина работал без защитных очков и не применял в ремонте клинодержатель. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося инцидента. Ведутся проверки.