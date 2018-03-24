Отравленный экс-полковник ГРУ Скрипаль идет на поправку

В госпитале Великобритании, где находится Сергей Скрипаль, сообщили, что у экс-полковника ГРУ улучшается состояние. Отравленный в начале марта бывший шпион больше не находится в критическом состоянии, сообщают СМИ, ссылаясь на врачей.

Как стало известно, медики британского госпиталя рассказали об улучшении здоровья Скрипаля. По словам врачей, отравленный экс-полковник ГРУ стал хорошо реагировать на лечение и уже начинает выздоравливать. Скрипаль уже вышел из критического состояния. Главврач больницы в Солсбери Кристина Бланшард сообщила о поправке Скрипаля, но отметила, что дополнительной информации она сообщать не будет.

Дочь Скрипаля уже пришла в сознание и впечатлила своей скоростью выздоровления. Организм Юлии Скрипаль уже находится в лучшем состоянии, она может самостоятельно есть и уже начала говорить.

Ранее сообщалось, что домашние животные Скрипаля были кремированы. Две морские свинки умерли от нехватки воды, а кот экс-полковника находился в стрессовом состоянии и, по решению ветеринаров, был умерщвлен через усыпление. Трупы животных сожгли.