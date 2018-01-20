Москвичка обвинила в краже своих детей влиятельного бизнесмена из Кипра

Успешный бизнесмен Павел Дикарёв 3 года назад похитил детей у москвички Екатерины Дегтярёвой. Он сделал детям гражданство Кипра, но полиция отказывается расследовать похищение по заявлению женщины.

Пара познакомилась во время отдыха в Крыму. Екатерина Дегтярёва акцентировала внимание на том, что родила от него двух детей – Софию и Марию. Уже 3 года она не видит их, а всему причиной стало отношение бизнесмена Павла Дикарёва к женщине. Она разрешила бывшему мужу погулять с детьми, но после этого его след простыл вместе с девочками.

Позже выяснилось, что он увёз их на Кипр, где сделал гражданками острова. Сейчас дети живут вместе с новой возлюбленной бизнесмена. Екатерина Дегтярёва обратилась в правоохранительные органы, но там отказались расследовать похищение. Спустя некоторое время подала иск в суд, но дело затянулось уже на 3 года. Теперь же женщина не знает, как выйти из ситуации, чтобы вернуть дочерей.