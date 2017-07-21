В Саратовской области водители авто сбили женщин и скрылись

В Саратовской области водители двух авто сбили женщин и скрылись с места происшествия. Одна из аварий произошла 5 апреля в Волжском районе административного центра в два часа дня. Жертвой ДТП оказалась 70-летняя женщина, выжившую, ее забрали в больницу.

СМИ по Саратовской области передают отчет о том, какая обстановка была по региону за вчерашний день. Стоит отметить, что все прошло не так гладко, как хотелось бы. Согласно данным службы ГИБДД, за прошедшие сутки зафиксировано трое пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях.

Первое из них было описано выше. Другое случилось около шести часов вечера вчера в Балашове. Авария произошла по улице Космонавтов. Водитель, который не среагировал на пешехода, наехал на него, чем спровоцировал ДТП. Пострадавшей в этом случае оказалась 57-летняя женщина.

Еще один несчастный случай зафиксирован в Кировском районе. В деле ДТП фигурирует имя водителя иномарки Оpel. Он сбил 74-летнего мужчину. Сотрудники государственной инспекции не сообщают, при каких обстоятельствах это случилось. Тем не менее, они уточняют, что все пострадавшие живы, однако пока какое-то время будут находится на стационарном лечении.