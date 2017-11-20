В Челябинске женщина сошла с ума от расставания с мужем

В Челябинске 37-летняя женщина по решению суда принудительно отправилась в психиатрическую лечебницу, ее признали невменяемой. После расставания с мужем она стала пить много спиртного, появляться на улице голой и вести аморальный образ жизни.

Как сообщают местные СМИ, женщина и ее муж часто ссорились, их крики и истерики часто слышали соседи. По словам людей, живущих рядом с женщиной, она не сдерживала эмоций и часто показывала свои нервные срывы.

В итоге, муж бросил свою жену и стал жить отдельно от нее. Женщина впала в депрессию и стала злоупотреблять спиртным. В итоге, она лишилась работы и подработок, ее мать забрала у нее сына, так как ребенок часто видел пьяную мать, что его травмировало. Женщина стала вести аморальный образ жизни, она специально выходила на улицу голой. Однажды, она довела своим видом и поведением ребенка с ДЦП до нервного срыва. Соседи обратились в полицию, те забрали ее на экспертизу. Оказалось, что женщина в буквальном смысле сошла с ума. Ее признали невменяемой и отправили на принудительное лечение, где ей предстоит научиться совладать с эмоциями и отказаться от алкоголя.