В Курской области‍ после ДТП с микроавтобусом в больницу попали двое детей и пятеро взрослых

В Курской области‍ после ДТП с микроавтобусом Mercedes Benz Vito в больницу попали двое детей и пятеро взрослых. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт упал в кювет.

Сотрудники Главного управления ГИБДД по Курской области‍ сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, который зафиксирован 6 апреля на трассе "Курск-Москва". Согласно данным, которые они передают, авария предполагает участие одного транспортного средства, микроавтобуса. На момент движения в нем сидели восемь человек. Согласно правилам дорожного движения, все они были пристегнуты. Примерно в три часа утра водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство упало в кювет, врезавшись в световую опору.

Как сообщают правоохранители, все пассажиры микроавтобуса пострадали и нуждались в оказании им медицинской помощи. Прибывшая группа медиков госпитализировала всех для стационарного лечения. В их числе оказались пятеро взрослых людей и еще два ребенка.