Стала известна судьба домашних животных отравленного Скрипаля

СМИ сообщили о том, что же случилось с животными, жившими доме у экс-полковника ГРУ Скрипаля. Две морские свинки, жившие у Скрипаля, не выжили без воды, а кота ветеринары усыпили, мертвые животные были сожжены.

Как сообщают иностранные СМИ, Скрипаль имел у себя дома питомцев, экс-полковник был хозяином двух морских свинок и кота. Жилье мужчины было опечатано, ветеринаров внутрь попасть не могли. Когда специалисты получили доступ в дом отравленного Скрипаля, помочь животным было уже невозможно.

Морские свинки Скрипаля были найдены мертвыми, у них не было воды и те погибли от обезвоживания. Кота нашли в крайне тяжелом состоянии. Персидский любимец Скрипаля страдал от «стресса», его увезли в к экспертам.

Там специалисты пришли к выводу, что животное нужно усыпить, так как тот был истощен и его состоянию ветеринары помочь не могли. Черного персидского кота Скрипаля умертвили, а его мертвое тело, вместе с трупами морских свинок, сожгли из опасений, что на них могут быть следы яда.

Вопросом о судьбе животных решила заняться племянница Скрипаля. Она обратилась к российским послам, которые направили в МИД Великобритании соответствующий запрос. Животные могли бы помочь специалистам узнать, произошло ли отравление Скрипаля и его дочери у них дома. Оказалось, что на пороге жилища нашли следы «Новичка», который там находился в большой концентрации.