«Вся улица в трупах!»: в Тюмени жители напуганы десятком мертвых птиц

В Тюмени на улице Мельникайте местные жители обнаружили множество мертвых птиц, трупы которых лежат у обочины, оснащенной экраном шумоизоляции. Пользователи Сети строят версии о причинах массовой смерти птиц, а орнитологи уже поделились своим мнением о случившемся.

Как сообщается в местном сообществе Тюмени в социальной сети «ВКонтакте», у обочины в городе жители нашли труп птиц. Погибшие свиристели лежат на снегу рядом с экранами шумоизоляции.

По мнению пользователей, причиной смерти птиц могли быть люди, которые расстреляли их из воздушной винтовки. Также имеется версия о том, что свиристели могли погибнуть от отравления испорченными ягодами и яблоками. Свиристели могли съесть забродившую рябину, от чего в их организмах случилась интоксикация от продуктов брожения.

По мнению орнитологов, причина смерти птиц более проста. Якобы, свиристели могли попросту не увидеть перед собой преграды и врезаться в прозрачные экраны, установленные у обочины. Специалисты также утверждают, что птицы погибли еще давно, просто сейчас их трупы, запорошенные снегом, появились на поверхности земли и стали оттаивать.