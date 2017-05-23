«Пострадал из-за халатных приказов»: Электрик из Ижевска пожаловался на давление и клевету

Электрик из Ижевска пожаловался во «ВКонтакте», что не может доказать свои права. По словам мужчины, он пострадал из-за халатности начальства, а теперь опасается, что его дело закроют без расследования.

Житель Ижевска отметил, что летом 2016 года получил ожоги трети тела, работая в ТРК «Петровский». Когда мужчина только немного подлечился, начальство попыталось надавить, чтобы не было судебных разбирательств. В дальнейшем пострадавшему заявили, что он должен оплатить компенсацию из-за сгоревшего оборудования, как сообщает «Версия.Инфо».

Электрик подчёркивает, что аппаратура имела неправильную настройку и работала со сбоями, из-за чего и сломалась. Он отметил, что непосредственное начальство прекрасно знало о рисках работников, однако ничего не делало. После возвращения на службу жителя Ижевска сначала поставили в неудобные для него условия, заставив убираться и таскать тяжести, а после и уволили «по статье». С тех пор мужчина неоднократно подавал жалобы в соответствующие инстанции, однако реакция так и не появилась, а ведь скоро истекает срок давности по этому делу.