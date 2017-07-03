В Крыму 8-летний мальчик свалился в траншею у детской площадки и запустил проверку СК

В Крыму следователи Симферопольского района начали проверку после падения 8-летнего мальчика в траншею у детской площадки. Об этом 5 апреля уведомила пресс-службе регионального ГСУ СК.

Правоохранители увидели по местному телевидению сюжет СМИ об инциденте, который произошел в селе Трудовое. Журналисты выяснили, что коммунальные службы вырыли глубокую яму в процессе технических работ по замене труб и монтаже люков из бетона. Не встретив препятствий на своём пути, ребенок свалился вниз и серьёзно пострадал. В настоящий момент он госпитализирован в детской клинической больнице и находится под присмотром медиков.

В связи с публичным сообщением, сотрудники Следственного комитета начали проверять ситуацию. Они намерены выяснить обстоятельства, при которых травмировался мальчик, и определить необходимость возбуждения дела.