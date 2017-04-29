Жители поселка под Ижевском жалуются на поток отходов рядом с детской площадкой

Жительница поселка Уральский, расположенного близ Ижевска, рассказала о том, в каких условиях приходится играть детям. Рядом с детской площадкой протекают отходы.

Видеозапись была опубликована в группе «Ижевск» социальной сети «ВКонтакте». Женщина рассказала о том, что детям приходиться играть, вдыхая отходы, которые протекают рядом. Она отметила, что администрация уделяет внимание только городу, а поселки остаются без внимания. Сами жители не знают, как поступать в данной ситуации, поэтому решили узнать мнение пользователей Сети.

Подписчики группы отнеслись к показанному на видеозаписи неоднозначно. Некоторые не увидели на видео детской площадки как таковой, а протекающий рядом поток назвали паводковыми водами, а никак не отходами. Другие полагают, что у построек в ролике есть владелец, поэтому администрация не может вносить какие-либо изменения. Те, кто посчитал ситуацию требующей исправления, посоветовали обратиться к главе поселка и в вышестоящие инстанции.