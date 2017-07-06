В США пассажир самолета снял на камеру преследование черного НЛО

Один из пользователей сети во время авиаперелета над США снял черный НЛО, который преследовал пассажирский лайнер. Запись явления он передал популярному австралийскому уфологу Скотту Уорингу.

В опубликованном им ролике на YouTube можно заметить необычный вид из иллюминатора. Над облаками поднимается таинственный сигарообразный объект. Он постепенно разворачивается, меняет форму и движется вслед за самолетом на большой скорости. Со временем неизвестное образование всё сильнее вытягивается и истончается, а затем и вовсе растворяется в воздухе.

Происшествие заинтересовало уфолога, который теперь раздумывает над природой странного НЛО. Конспиролог призвал зрителей "проснуться" и "открыть глаза". Он напомнил, что в 2015 году пассажиры самолета уже попадали под влияние некого объекта, который пытался читать их мысли.