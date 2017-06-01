Бактерицидная лампа обожгла глаза 10 воспитанникам детского сада в Якутии

30 марта в якутском городе Нерюнгри более десятка воспитанников детского сада обожгли глаза бактерицидной лампой из-за халатности воспитателей. Об этом 4 апреля рассказала замглавы регионального Минздрава Людмила Вербицкая.

По информации от родителей, в момент в детском саду показывали представление. По неизвестной причине группа детей 3-4 лет вошла в помещение, где в этот момент проводилось кварцевание. Почему за перемещением малышей не проследил персонал учреждения, не уточняется. Тем не менее, в результате инцидента пострадавшие получили несильные ожоги роговицы и конъюнктивы.

Родители утверждают, что под облучение лампы успели попасть около 20 детсадовцев. Но официально обратились в медицинские учреждение лишь 11. Шестерых родители отвели к врачам районной больницы. Ещё пять попали на консультацию в частное медучреждение. К счастью, никто из них тяжелых травм не получил. Сейчас дети лечатся амбулаторно. А тем временем сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку.