Машина насмерть сбила пару, которая занималась сексом прямо на дороге

В Китае машина насмерть сбила влюбленную пару, которая занималась сексом прямо на дороге. Видео инцидента появилось в сети.

В интернете бурно обсуждают видеоролик, на котором запечатлена смерть одной влюбленной пары. Примечательно, что парень и девушка погибли, когда занимались сексом прямо на дороге. В сети появилось видео, доказывающее правдивость этой истории. После его просмотра становится понятно, что это видео взято с видеорегистратора именно того автомобиля, за рулем которого сидел водитель, совершивший наезд. Не уточняется, кто именно это был, мужчина или женщина. Известно, что инцидент зафиксирован в Поднебесной 20 марта 2018 года и произошел примерно в шесть часов вечера по местному времени.

На видео запечатлено, что водитель машины передвигается на довольно большой скорости. В один момент он не замечает, что на дороге есть люди и сбивает их. После этого он поворачивает на них камеру регистратора и снимает, что это молодые мужчина и женщина, которые лежат на дороге без нижнего белья. Как уточняют СМИ, никто из них не выжил в ходе ДТП.