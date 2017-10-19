В Волгограде у кафе "Корсар" произошла массовая драка, трое серьезно пострадали

Вчера, 4 апреля, у кафе "Корсар" в Волгограде произошла массовая драка, в ходе которой трое человек серьезно пострадали. Всего в драке участвовали около десяти человек. Инцидент зафиксирован в Советском районе на улице Ельшанской Набережной.

Сотрудники Главного управления МВД по Волгоградской области сообщают о случае, в ходе которого у кафе "Корсар" в административном центре произошла массовая драка. Согласно данным, которые они передают, после нее в больницу пришлось доставить троих человек. У двоих из них врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Говорить о том, по какой причине произошел инцидент, они отказываются.

При опросе свидетелей событий удалось выяснить, что избиение посетителей кафе, скорее всего, было запланированным. Так, очевидцы рассказали, что примерно к шести часам вечера к заведению стала собираться группа людей. Ее оценили как состоящую более чем из 30 человек. Некоторые из них стали входить в кафе "Корсар", силой вытаскивать оттуда посетителей и избивать. Позже кто-то из свидетелей вызвал бигаду полиции, а также скорой помощи, что и прекратило массовый конфликт.