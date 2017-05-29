"Богачи негодуют": пассажир премиум-класса AirAsia выгнал нахальную женщину в эконом

Очевидцы опубликовали на Facebook видеозапись скандала, который разгорелся в самолете авиакомпании AirAsia. Один из пассажиров премиум-класса помог стюардам выгнать нахальную женщину на своё местов в экономе.

Во время перелета из Куала-Лумпур в Гонконг одна из женщин решила перебраться на более комфортабельные места. Приобретя билет в эконом-класс, она заметила в салоне пустые премиум-сидения. По информации свидетелей, она изначально уселась туда, однако была вежливо выдворена летным персоналом. Когда же лайнер поднял в воздух, пассажирка прибегла к распространенной практике и снова вернулась на три облюбованных места, чтобы вальяжно разлечься на них.

Троекратные попытки стюардов вразумить клиентку не принесли никакого результата. Тогда им на помощь пришел мужчина по имени Брюсс, который накричал на нарушительницу и призвал её занять места согласно купленным билетам. Он отметил, что пассажиры премиум-класса за свой комфорт заплатили больше денег (около 40 долларов), а потому не собираются мириться с подобным своеволием. Столкнувшись с решительностью мужчины, пассажирка направилась обратно в эконом. А Брюсс удостоился благодарности от сотрудницы AirAsia в виде минеральной воды. Стоит отметить, что ролик успел набрать более миллиона просмотров.