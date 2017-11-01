Житель Усть-Цильме нашел в бане труп любимой пенсионерки

24 марта житель села Усть-Цильма из Республики Коми обнаружил в своей бане тело мертвой возлюбленной пенсионерки. Об этом рассказала пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, мужчина вместе с соотечественницей помылся в бане накануне вечером и вместе с ней остался ночевать внутри. Утром он вышел из помещения и отправился по своим делам. Вернувшись в баню, сельчанин заметил внутри труп любимой женщины. Он тут же вызвал "скорую помощь", однако врачи уже не смогли вернуть пострадавшую к жизни.

Следственный комитет начал проверять обстоятельства гибели гражданки. Они зафиксировали на теле признаки сильного удара током на пальце левой руки. Предполагается, что пострадавшая взялась за оголенный провод. В настоящий момент следователи пытаются выяснить причину летального прикосновения.