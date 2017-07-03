Воры украли у жительницы Петербурга прах матери и ценные иконы

4 апреля 41-летняя жительница Санкт-Петербурга, приехав из-за границы, не досчиталась в квартире ценных икон и урны с прахом своей матери. Об ограблении она тут же заявила в полицию.

Пострадавшая рассказала, что постоянно живет и работает в Литве, а потому подолгу не бывает в петербургской квартире дома №61 на Краснопутиловской улице. До инцидента она последний рах была внутри в ноябре прошлого года.

Спустя пять месяцев женщина поздно вечером вернулась в своё жильё и обнаружила следы пребывания в комнатах посторонних людей. В частности, неизвестные похитили два дорогостоящих лика Богоматери. Однин выполнен в серебряном окладе, вторая икона - без оного. Обе достаточно древние и датируются 18-19 веками. Воры также вынесли фарфоровую посуду и даже урну, в которой хранился прах мамы хозяйки. Общая стоимость похищенного, по оценкам владелицы, составляет не менее 200 тысяч рублей.

Полицейские начали проверять обстоятельства предполагаемого ограбления. Организованы поиских подозреваемых. Записи с камер наблюдения посмотреть не удалось из-за отсутствия последних. Что характерно, дверь осталась невредимой.