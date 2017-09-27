В Мытищах тяжелый телевизор насмерть задавил 2-летнюю девочку

В Мытищах 2-летняя девочка погибла, раздавленная упавшим телевизором. Так 5 апреля уведомила представитель московского ГСУ СКР Ольга Врадий.

По информации старшего помощника главы ведомства, столичные следователи получили сигнал об инциденте и начали проверять обстоятельства. По установленным данным предполагается, что тяжело устройство свалилось с тумбы прямо на ребенка, стоявшего в опасной близости. В результате происшествия пострадавшая получила смертельные повреждения и умерла на месте.

В настоящее время сотрудники Следственного Комитета продолжают проверку трагедии. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна раскрыть больше подробностей ситуации. По результатам исследования, правоохранители намерены решить процессуальный вопрос.