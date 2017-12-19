В Башкирии сектанты "Орды" лечили болезни плетками и святой водой

В Башкирии сектанты группы "Орда" из Уфы и Абзаково подверглись санкциям правоохранителей из-за нетрадиционных методов выявления и лечения недугов. Так 5 апреля уведомила пресс-служба региональной прокуратуры.

В основу религиозной деятельности "Орды" легли различные ритуалы из традиционных религий и поклонение умершим предкам. По информации прокуроров, члены секты при помощи "общения с духами" диагностировали у приходящих некие заболевания, которые обязывались вылечить за 10-30 сеансов особых процедур. После добровольных пожертвований желающие подвергались окуриванию, питью "святой воды", призывам к предкам и даже самобичеванию плетками. Всё это, по убеждениям организатором, исцеляло болезни.

Поясняется, что в Уфе участники группы проводили свои сеансы в квартире, а в селе Абзаково - в стенах частного дома. Кураторы призывали пациентов не идти к медикам. По их словам, любой участник секты в процессе паломничества мог развить в себе дар способности целителя. Для этого нужно, якобы, отправиться к могилам святых в Башкирии и Казахстане.

Эксперты проанализировали способы психологического влияния сектантов на людей и пришли к выводу, что подобное поведение могло существенно навредить здоровью горожан. Они обнаружили в обрядах признаки психических манипуляций, устрашения и внушения. В связи с этим прокуратура постановила запретить деятельность филиалов "Орды" в указанных населенных пунктах. Изначально секта возникла в Казахстане под названием "Путь предков" и была запрещена на родине в 2009 году.