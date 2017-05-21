В Забайкалье школьники устроили пожар и сожгли 100 гектаров степи

5 апреля полиция задержала в Забайкалье трех подростков, которые спровоцировали пожар близ села Байгул, выжегший 100 гектаров степи. Подробности инцидента раскрыла пресс-служба УМВД по региону.

Участковый полицейский и инспектор по делам несовершеннолетних поймали в Чернышевском районе трех школьников, которые подозреваются в поджоге. По информации правоохранителей, юноши зажгли костер, огонь от которого попал на сухую траву. В итоге пламя начало быстро расширяться и вскоре степь горела на 100 гектаров в ширину.

В итоге за действия несовершеннолетних отвечать придется их родителям. Теперь их постигнут административные санкции за неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

В марте правительство Забайкалья во главе с губернатором Натальей Ждановой объявило противопожарный режим в связи с опасностью природного возгорания. Меры по предотвращению пожароопасных действий и разведения костров действуют в 29 муниципалитетах региона из 35 существующих.