В Иркутске отказывающаяся от лечения ВИЧ из-за религиозности мужа многодетная мать скончалась

В Иркутске 35-летняя многодетная мать умерла от ВИЧ-инфекции из-за того, что ее религиозный супруг запрещал женщине обследоваться и принимать медпрепараты. Отмечается, что трое детей остались на попечении отца, который так же страдает от ВИЧ-инфекции.

Как стало известно СМИ, погибшая женщина на протяжении семи лет стояла в центре обследования СПИДа, однако никогда не приходила на обследования, не проходила лечение и отказывалась принимать медпрепараты. По некоторым данным, против лечения супруга выступал ее крайне религиозный муж, который считал, что только Бог может избавить человека от страданий, а не лекарства.

Знакомые супружеской пары сообщили, что они оба состояли в какой-то религиозной секте, потому и детей своих они воспитывают в твердой вере, а прием лекарств является сомнением в силе Творца.

Отмечается, что лишившиеся матери дети в настоящий момент находятся на попечении отца, который так же болен СПИДом. О состоянии здоровья детей медикам ничего не известно, так как родители запрещали им проходить обследования.