В Британии женщина занималась сексом с убийцей своей дочери, когда медики сообщили ей о смерти ребенка

В Великобритании женщина занималась сексом с убийцей своей дочери в тот момент, когда полиция пришла сообщать ей о том, что пятимесячную девочку будут отключать от аппаратов жизнеобеспечения. Женщина и ее бойфренд прервали половой акт, мать пару минут подержала дочь на руках и отметила, что "парню она сейчас нужнее".

Как стало известно, в британском городе Бакхейвен женщина проживала вместе с мужчиной и своими детьми, которые не являлись ему родными. В какой-то момент они решили расслабиться и покурить марихуану, после чего женщина пошла собирать старших детей к бабушке, а мужчину оставила со своей пятимесячной дочерью. Тот отлучился на пару минут, а когда вернулся, малышка запуталась в игрушке и не дышала. Он стал трясти девочку, чтобы привести в чувство, однако сделал только хуже, у нее открылось кровотечение в мозге и малышка скончалась в больнице.

Медики решили сообщить матери, что будут отключать пятимесячную девочку от аппаратов жизнеобеспечения, и полицейский направился в комнату ожидания, где была женщина и убийца малышки. Когда правоохранитель зашел, он был шокирован увиденным. Так, скорбящая мать занималась сексом с убийцей своей дочери. Увидев полицейского, им пришлось прерваться, женщина отправилась в палату к дочери, подержала ее пару минут на руках и, заявив, что "бойфренду она сейчас нужнее", отправилась в комнату ожидания.

Суд намерен через месяц вынести приговор убийце маленькой девочки, который сам воспитывает своих двух сыновей.