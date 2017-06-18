Под Тюменью живодер ударил собаку лопатой на глазах у детей

Под Тюменью живодер прямо на глазах у детей ударил собаку лопатой в бок. Пес получил серьезные травмы и потерял слишком много крови, его доставили в ветлечебницу зоозащитники.

Как стало известно, в деревне Метелево под Тюменью неизвестный мужчина напал с лопатой на бездомную собаку и нанес ей серьезное увечье. Он ударил ее прямо в бок, в связи с чем животное получило рваную рану и потеряло много крови. Отмечается, что рядом с местом, где неизвестный напал на собаку, находится школа и детский сад, потому мужчина ранил собаку прямо на глазах у детей.

Зоозащитники сразу же забрали пса и отправили его в ветлечебницу, где ему сделали операцию. В настоящий момент собака восстанавливается, а зоозащитники открыли сбор пеленок и собачье паштета, чтобы животное скорее поправилось. После полного выздоровления пса, ему попробуют найти хозяина.