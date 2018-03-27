МЧС выявило нарушения безопасности в 50% ТЦ Москвы и региона

Инспекторы выявили различные правил стандартов пожарной безопасности в половине торговых центров, проверенных в Москве и столичной области. Об этом 4 апреля рассказал представитель общественного совета при московском ГУ МЧС Никита Янковой.

Члены организации проверили 15 подобных заведений, среди них были и крупные. 8 из них проверку не прошли. Самая распространенная проблема - неисправные датчики задымления.

Сильнее всего не соответствует противопожарным требованиям ТЦ "Принц плаза", расположенный в Теплом стане. Внутри вышел срок действия огнетушителей, не функционировали системы тушения огня и многое другое. По словам Никиты Янкового, результаты общественной инспекции передадут экспертам МЧС и в прокуратуру.

Напоминаем, что волна проверок пошла по всей стране после трагического пожара в кемеровском ТРК "Зимняя вишня". 25 марта в огне и дыму умерли 64 человека, 41 из которых оказались детьми.