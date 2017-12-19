В Москве полиция ликвидировала притон с секс-рабынями из Нигерии

В Москве сотрудникам полиции и активистам удалось ликвидировать притон и спасти от сексуального рабства семь женщин из Нигерии, которые вынуждены были заниматься проституцией, чтобы оплатить долги. Об этом рассказали активисты "Альтернатива".

Как стало известно, одна из пленниц позвонила на горячую линию к активистам и рассказала о том, что ее и еще нескольких девушек держат в сексуальном рабстве. Она приехала в феврале 2018 года в Россию на заработки и в аэропорту ее встретила женщина, которая предлагала хорошую работу. Нигерийку привезли на московскую квартиру, отобрали паспорт и сказали, что не отдадут его до тех пор, пока она не отработает долг в 50 тысяч долларов. Чтобы заработать такую большую сумму денег, женщине пришлось работать секс-рабыней.

Активисты приехали на место вероятного притона и стали следить, позднее, убедившись в том, что жительница Нигерии не соврала, они вызвали полицию. Правоохранители попали в квартиру и обнаружили там семь женщин, которые не говорили по-русски.

Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать и организаторов притона, которым теперь грозит тюремное заключение. Следователям стало известно, что одна из пострадавших приехала на Кубок Конфедераций, трое - на учебу и еще трое по бизнес-визе.