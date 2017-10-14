Аниматор или «мальчик для битья» – новые увлечения у богатых на детском празднике

20 марта в Ярославле Екатерина заказала аниматора на детский праздник. На следующий день аниматор обвинил мужа заказчицы в том, что тот его жестоко избил. Он предполагает, что его мог разозлить наряд Дарт Вейда, в котором был аниматор.

В Ярославле 20 марта мать 8-летнего сына заказала аниматора на детский праздник. Василий Базанов приехал на праздник в костюме Дарта Вейда и устроил весёлую шоу программу для детей. На следующий день аниматор обвинил мужа заказчицы в избиении. Василий утверждает, что муж Екатерины напал на него без причины. Потерпевший предполагает, что мужчину мог разозлить его наряд Дарт Вейда.

Сама Екатерина отрицает вину мужа и утверждает, что наряд аниматора был слишком откровенным, так как Василий был без нижнего белья. Также женщина обвинила аниматора в домогательствах, что и послужило поводом для её мужа отстоять честь жены.

Подруга Екатерины также обвиняет аниматора и его спутницу в аморальном поведении. Женщина возмущена качеством их сервиса и подтверждает слова Екатерины.

Пока ситуация неясна. Возможно, заказчику действительно не понравился наряд зарубежного героя, а возможно ему просто захотелось «развлечься». Нельзя отрицать и возможную вину самого аниматора.